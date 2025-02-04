Нью-Дели, 4 февраля, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Индия подписала контракт на закупку российских противокорабельных крылатых ракет. Об этом 4 февраля сообщило минобороны Индии.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Министерство обороны сегодня в Нью-Дели в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. Эти ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота», — говорится в сообщении оборонного ведомства Индии, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Количество и точные модели ракет, а также сроки их поставки не уточняются. При этом индийский новостной портал Guarding India предположил, что речь идёт о ракетах, которые используются для дизель-электрических подводных лодок класса «Кило».

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря 2024 года начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в ходе брифинга заявил, что Россия развивает сотрудничество в военной сфере с Китаем, Индией, КНДР, Ираном, а также с другими странами.

Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 18 января в ходе лекции «Индия и мир» заявил, что расширение сотрудничества между Россией и Индией оказывает стабилизирующее влияние на мировую экономику.

В июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом. Это была первая поездка главы индийского правительства после того, как он вступил в должность в третий раз. Моди во время визита отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.