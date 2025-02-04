Берлин, 4 февраля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. В Германии 47-летний историк Мирко Кюн утверждает, что обнаружил засекреченный ангар для самолётов, который был построен нацистами трудом военнопленных. Об этом пишет издание Bild.

Global Look Press/Science Museum/AERD000 026

«Здесь, прямо рядом с аэропортом, нацисты построили подземный ангар для самолётов. Ангар имел кодовое название «Альпендоле». Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию», — приводит слова Кюна газета.

Отмечается, что длина обнаруженного ангара составляет 200 метров, ширина — 25 метров, а высота — не менее пяти метров. По словам Кюна, в ангаре можно было бы разместить около десяти самолётов с обеспечением защиты от бомб. Входы в предполагаемое здание ангара историк идентифицировал с помощью старых аэрофотоснимков. Сам Кюн исследует леса Тюрингии более 10 лет.

Кроме этого, в 2011 году всего в нескольких сотнях метров от предполагаемого места расположения ангара было обнаружено массовое захоронение с телами 66 советских военнопленных. Как предположил Кюн, советских солдат нацисты использовали в качестве принудительных рабочих для строительства подземного ангара.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года журнал Der Spiegel писал, что на территории Варминско-Мазурского воеводства в Польше группа археологов обнаружила пять скелетов в доме рейхсмаршала Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера. Останки тел нашли во время исследования руин. Дом военного преступника, одного из ближайших соратников Гитлера Геринга учёные считали досконально изученным. Во время археологических работ один из исследователей обратил внимание на следы старого деревянного пола. Археологи вскрыли его и увидели водопроводные трубы. После этого учёные обнаружили фрагмент человеческого черепа. Продолжив исследование, они нашли скелеты троих взрослых человек, подростка и младенца. У всех останков не было конечностей.

В середине ноября 2023 года в австрийском городе Браунау-ам-Инне в доме, где родился Гитлер, нашли при раскопках множество черепов, а также челюсть и кости. Среди найденных костей некоторые принадлежали животным. Также при раскопках нашли осколки посуды.