Москва, 4 февраля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после конфликта со стрельбой и похищением человека на западе Москвы. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — отмечается в заявлении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства конфликта, устанавливается местонахождение всех участников перестрелки.

Прокуратура города Москвы контролирует расследование инцидента, произошедшего на улице Кастанаевская в Москве. По данным прокуратуры, конфликт произошёл вечером 4 февраля между группой мужчин. Один из участников конфликта выстрелил из травматического оружия в сторону знакомых ему людей, после этого одного из участников конфликта посадили в автомобиль против его воли и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств похищения на контроле в Дорогомиловской межрайонной прокуратуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы, в нескольких районах столицы введëн план «Перехват». Конфликт произошёл между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes. После стрельбы два человека посадили мужчину в чёрный Mercedes без номеров и уехали.