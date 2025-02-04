Киев, 4 февраля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о назначении даты, когда на Украину прибудет американская команда. Однако саму дату он озвучивать не стал.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

По словам Зеленского, дата была согласована во время беседы главы его офиса Андрея Ермака с советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпосланником по Украине и России Китом Келлогом.

«Моя команда имела контакт. У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет», — заявил Зеленский после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 4 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов в стране до конца года, если этот вопрос поднимет новая администрация президента Дональда Трампа.

31 января Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Дональд Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

4 февраля итальянский портал InsideOver написал, что администрация США рассматривает Зеленского как «неудобное препятствие» и собирается настоять на проведении президентских выборов на Украине после заключения перемирия.

Президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул Путин.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением и заявил, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.