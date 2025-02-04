Лондон, 4 февраля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп приглашал его на свою инаугурацию, но это приглашение прозвучало «в самых общих чертах».

Global Look Press/SAUL LOEB/Keystone Press Agency

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров», — заявил он в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

Зеленский сообщил, что не знает, кого Трамп пригласил лично или каким-либо другим образом. По его словам, нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как завершить украинский конфликт.

«Во время инаугурации, я думаю, у него есть свои проблемы на повестке дня. Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить. У него не было времени для личной встречи», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря 2024 года Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на инаугурацию. При этом он отметил, что если тот хочет присутствовать на церемонии, то может приехать.

Младший сын избранного президента США Бэррон Трамп 18 декабря подтвердил, что Зеленский три раза делал подход, чтобы получить приглашение на инаугурацию в Вашингтоне, но получал отказы. Он также выразил изумление в связи с тем, что глава киевского режима теперь делает вид, как будто сам решил не ехать на мероприятие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 января заявила, что Зеленский соврал, когда говорил, что не сможет посетить церемонию инаугурации Трампа из-за наличия «дел дома». В реальности ему просто отказали в приглашении, констатировала дипломат.