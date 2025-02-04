Стокгольм, 4 февраля, 2025, 21:59 — ИА Регнум. Шведскую экоактивистку Грету Тунберг обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции в ходе пропалестинской акции протеста, которая прошла в Стокгольме. Об этом 4 февраля сообщила газета Expressen.

Global Look Press/Uwe Anspach/dpa

Демонстрация состоялась в мае 2024 года. По данным издания, власти не давали на неё разрешения, поэтому правоохранители пресекли акцию.

«Полиция тогда арестовала почти всех демонстрантов на месте. Семерым из них сейчас предъявили обвинения в неповиновении полиции, включая Грету Тунберг», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Тунберг задержали в Брюсселе на демонстрации против субсидирования секторов экономики, которые связаны с ископаемым топливом. Полиция быстро ликвидировала митинг. Тех, кто сопротивлялся, задержали, в том числе шведскую активистку.

В сентябре Тунберг задержали на пропалестинской акции в Копенгагене. Протестующие тогда заняли здание университетского музея. Полиция разогнала протестующих. В отделение доставили несколько человек. Экоактивистку через некоторое время отпустили.