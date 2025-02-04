Киев, 4 февраля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Опрос среди СМИ Украины показал, что 90% из них ожидают негативных последствий для работы медиа из-за прекращения раздачи грантов Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом 4 февраля сообщил украинский Институт массовой информации.

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В том числе 59,2% участников исследования сообщили, что ожидают катастрофических последствий. По их мнению, закроются много «независимых медиа». 30% респондентов заявили, что негативное влияние будет значительным, но они надеются на новые меры поддержки.

5% изданий рассчитывают продолжать деятельность за счёт других ресурсов. 4,2% опрошенных СМИ назвали последствия минимальными, а 1,6% не смогли ответить на вопрос.

Только 15,8% украинских СМИ сообщили, что не получали денег из США. 35% ресурсов признались, что гранты составляли 75% их доходов, у остальных доля этих средств была меньше.

Исследование проводились с 27 января по всей Украине с помощью анонимного онлайн-опроса. Специалисты обработали 120 ответов. Погрешность оценили в 5%.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о приостановке иностранной помощи. Он заявил, что эти средства направляли на цели, которые не соответствовали американским интересам, а также на дестабилизацию по всему миру.

После этого ряд СМИ на Украине призвали читателей оказать им финансовую помощь из-за остановки грантовых программ США. В Bihus признались, что основным их спонсором было USAID.

Журнал Forbes сообщил, что USAID находилось на первом месте среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. В 2023 году деятельность ведомства на 64% была оплачена за счёт грантов американского ведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 3 февраля, ссылаясь на слитое хакерами «Пособие по борьбе с дезинформацией», заявила, что USAID требовало от СМИ игнорировать преступления украинской армии, в том числе ракетный удар по интернату в Судже Курской области. Дипломат отметила, что американское агентство даже ввело понятие «стратегическое молчание».