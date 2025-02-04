Калининградская область, 4 февраля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Отчим, который убил семилетнего мальчика в Черняховске Калининградской области, заявил, что избил ребёнка за то, что тот якобы отказался делать физические упражнения. Об этом 4 февраля сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Калининградской области

«Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребёнка из-за того, что тот, якобы, отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребёнка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические.

Как передавало ИА Регнум, мать мальчика, которого убил отчим, пойдёт под суд за укрывательство преступления. Утром 3 февраля она заявила в полицию о пропаже сына. Правоохранители, волонтёры и местные жители незамедлительно начали поиски. В рамках дела была установлена причастность к убийству ребёнка его 42-летнего отчима. Мужчину задержали 4 февраля.

По версии следствия, вечером 1 февраля он избил пасынка и лёг спать. В этот момент матери не было дома. Утром отчим обнаружил, что мальчик мёртв. Вернувшуюся домой жену он убедил заявить в полицию о пропаже ребёнка. Мужчина вывез тело в болотистую местность в черте города, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика. Тело ребёнка была обнаружено в болоте.