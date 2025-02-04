Москва, 4 февраля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Стрельба произошла на западе Москвы, в нескольких районах столицы введëн план «Перехват». Об этом 4 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации канала, на Кастанаевской улице мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. После этого два человека посадили его в чёрный Mercedes без номеров и уехали.

В настоящее время данных о пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября 2024 года в Москве на Большой Никитской между несколькими мужчинами произошёл конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. Один из участников инцидента получил ранение в область бедра. Возбуждено уголовное дело.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент конфликта и стрельбы. Один из мужчин толкнул оппонента, тот достал пистолет. В результате выстрела в область ног пострадавший упал. На видео зафиксировано, как участники инцидента скрылись с места происшествия.