Москва, 4 февраля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Иосиф Сталин сделал большую ошибку, решив перед Великой Отечественной войной включить в состав СССР территории Западной Украины, которые до этого входили в состав Польши. Об этом 4 февраля заявил председатель Императорского православного палестинского общества, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сергей Степашин

«Я, как военный человек, хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины», — рассказал он.

По словам Степашина, Советский Союз не успел построить оборонительные рубежи на новых западных границах и, кроме того, получил фронду в лице западных украинцев, большинство из которых потом пошли в полицаи. После этого нацистская идея распространилась на всю территорию Украины.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что процесс создания Украины начался после Октябрьской революции в 1917 году. В первое время на этой территории возникали недолговечные квазигосударственные образования, не имевшие чётких границ.

Потом границы Украинской ССР также менялись исходя из «пролетарской необходимости». Ей передали промышленный Донбасс, населённый русскими, а Сталин присоединил территории, которые ранее принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. В 1954 году Никита Хрущёв подарил Украине Крым, входивший в РСФСР. Советские лидеры действовали в условиях своего времени и не предполагали, что СССР распадётся, отметил Путин.