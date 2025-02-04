Лондон, 4 февраля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада «вернуть» ядерное оружие и передать ракеты, признав, что вступление Украины в НАТО не произойдёт в ближайшее время.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency

В интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал фрагмент беседы в соцсети X, Зеленский заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может затянуться на годы или десятилетия.

«Какой будет пакет помощи, какие будут ракеты, дадут ли нам ядерное оружие? Пусть нам тогда дадут ядерное оружие. Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы», — потребовал он.

Кроме того, Зеленский призвал западные страны помочь в вопросе финансирования «многомиллионной армии» Украины.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО. По его словам, он затрагивал эту тему во время встречи с Дональдом Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября, комментируя призывы на Западе передать Украине ядерное оружие, подчеркнул, что Москва никогда этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом киевского режима и будет использовать все средства поражения, которыми обладает, предупредил он.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 26 ноября назвал подготовкой к ядерному конфликту с Россией угрозы передать ядерное оружие Украине. Он назвал такую идею абсурдной, учитывая то, что она может привести к ответным действиям от страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом.