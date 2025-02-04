Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Ленинский суд Ростова-на-Дону в ходе заседания 4 февраля арестовал заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову по делу о превышении должностных полномочий.

Эрик Романенко/ТАСС Избрание меры пресечения вице-губернатору Ростовской области Федотовой в Ростове-на-Дону

«Избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 апреля 2025 года включительно», — зачитал судья постановление.

Следователь, ходатайствуя о заключении подозреваемой под стражу, указывал на то, что ранее Федотова выезжала за границу, а её сын живёт с семьёй в Испании.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело против Федотовой возбудили 3 февраля. По версии следователей, чиновница своими действиями нанесла бюджету региона ущерб в размере 1,9 млрд рублей, взяв в 2020 году кредит на нужды области в коммерческом банке, несмотря на то, что в бюджете были свободные остатки.

Федотову задержали и допросили. Она дала показания и заявила, что отрицает вину. Она обещала не скрываться от следствия, отметив, что за границей была, только когда летала в Турцию во время отпуска.