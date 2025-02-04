Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова отказалась признавать вину по делу о превышении полномочий. Об этом 4 февраля сообщил следователь в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Эрик Романенко/ТАСС

«В ходе допроса свою вину отрицала, дала показания о непричастности к преступлению», — отметил он.

Чиновница в ходе заседания об избрании ей меры пресечения отметила, что не намерена скрываться от следствия. По её словам, за границей бывала лишь во время отпуска, посещая Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, Федотову задержали 3 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Ущерб бюджету региона от действий замгубернатора составляет 1,9 млрд рублей.

По данным СК РФ, в 2020 году Федотова, несмотря на наличие свободных остатков бюджетных денег, необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в коммерческом банке на общую сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых.