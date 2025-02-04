Москва, 4 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и Минпросвещения РФ начали совместную работу по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Отмечается, что председатель совета, советник президента РФ Елена Ямпольская представила данные о ходе выполнения поручений главы государства Владимира Путина.

«Определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями», — говорится на сайте Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 1 января было опубликовано поручение Путина рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ. Президент назначил срок исполнения до 1 октября.

В январе 2023 года Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией президента, Российской академией наук и «Российским историческим обществом» начать разрабатывать новые учебники истории. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в августе сообщил, что все школы в стране получили обновлённый учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию.