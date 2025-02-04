Москва, 4 февраля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал нападающего клуба «Акрон» Артёма Дзюбу на 250 тыс. руб. за интервью телеканалу «Матч ТВ» в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте РФС.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Артем Дзюба

В ходе беседы спортсмен, в частности, утверждал, что не пожмёт руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Он также обозначил конфликт тренера со «злопамятным» гендиректором клуба и назвал ужасными творившиеся в команде вещи.

«На заседании заслушали представителей игрока и клуба «Локомотив». На основе данных документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умоляющие деловую репутацию субъектов футбола», — заявил председатель комитета по этике Андрей Стукалов.

Он напомнил, что регламент обязывает всех участников игрового процесса уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая стало известно, что нападающий Артём Дзюба покинул московский футбольный клуб «Локомотив» после завершения контракта. Игрок пришёл в состав «Локомотива» зимой 2023 года, сыграв за «железнодорожников» 39 матчей, в которых отличился 12 голами и девятью результативными передачами. С сентября того же года начал играть за «Акрон».