Астана, 4 февраля, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Диспетчерская служба перед крушением самолёта авиакомпании AZAL возле аэропорта Актау обсуждала в эфире, что в Грозном ввели план «Ковёр». Об этом говорится в предварительном отчёте о катастрофе, опубликованном 4 февраля минтрансом Казахстана.

Global Look Press/Isa Tazhenbayev/XinHua

«Согласно информации из средств объективного контроля, ДВЗ Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) информирует о введении плана «Ковёр», — говорится в отчёте.

При этом, как следует из расшифровки, обсуждение происходило не с экипажем, а между диспетчерами.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года пассажирский борт Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта Актау. Погибли 38 человек, выжили 29. На борту в том числе были 16 граждан РФ, из них выжили девять.

Президент РФ Владимир Путин в связи с катастрофой позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что инцидент с самолётом произошёл в российском воздушном пространстве. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе 2025 года призвал дождаться окончательных результатов расследования. Он также попросил не нагнетать атмосферу, публикуя неподтверждённую информацию.