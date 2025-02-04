Астана, 4 февраля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Экипаж самолёта авиакомпании AZAL, разбившегося близ аэропорта Актау в Казахстане, объявил сигнал бедствия только спустя 50 минут после первых неполадок. Об этом говорится в предварительном отчёте о крушении воздушного судна, опубликованном 4 февраля министерством транспорта Казахстана.

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

В отчёте указано, что звуковой удар, после которого сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и появились сообщения о первых неполадках, был зафиксирован в 05:13:31. При этом пилоты передали международный сигнал бедствия в 06:02:47. Диспетчеры в Актау в 06:03:06 зафиксировали код бедствия 7700.

Как ранее передавало ИА Регнум, в отчёте минтранса Казахстана говорится, что в ходе полёта у воздушного судна произошло падение давления и уровня жидкости в 3-й гидросистеме до нулевых показателей, отказала система триммирования по тангажу и было зафиксировано начало разгерметизации кабины. Потом капитан судна по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации, бортпроводник доложил ему о взрыве двух сидений. Затем экипаж доложил о столкновении с птицами и взрыве кресел на вышку в Грозном. Он несколько раз уточнял погоду в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Баку и Актау.

Утром 25 декабря пассажирский борт Embraer 190, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился примерно в пяти километрах от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.