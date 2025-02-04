Москва, 4 февраля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН жёстко отреагировать на удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.

Telegram/Балицкий Евгений

«Призываю верховного комиссара ООН по правам человека, комитет ООН по правам ребёнка жёстко отреагировать на ужасающие преступления против мирных граждан», — написала она в Telegram-канале.

Москалькова подчеркнула, что украинские боевики вновь совершили чудовищную атаку, ударив беспилотником по автобусу с мирными жителями и детьми.

Омбудсмен отметила, что это преступление против человечества и акт циничного, неприкрытого фашизма. По её словам, бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара пострадали пятеро детей. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Он находится в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в том, что они замалчивают атаку ВСУ на школьный автобус в Запорожской области.

4 февраля по факту атаки на школьный автобус возбудили уголовное дело. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что в транспортном средстве находились 20 детей и двое сопровождающих.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ) Элизабет Троссел заявила, что УВКПЧ следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области.