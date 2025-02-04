Москва, 4 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Число Героев России среди военнослужащих, подавших заявки на участие в программе «Время героев», выросло на 53%. Об этом 4 февраля сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5% и составила 51 человек, доля кавалеров четырёх орденов Мужества выросла в 18 раз, трёх орденов Мужества — в девять раз, двух орденов Мужества — в 47 раз», — процитировала его пресс-служба проекта.

Эти показатели свидетельствуют о том, что бойцы с опытом и наградами убедились, что программа работает. Выбирать достойнейших среди кандидатов будет непросто, отметил Кириенко.

Сообщается, что всего на участие в программе подали 65,5 тыс. заявок. Участники дополнительного отбора, которые подали заявки, но не успели пройти тестирование или завершить регистрацию, могут сделать это до 25 февраля, сроки продлили на месяц.

Как передавало ИА Регнум, дополнительный набор в программу «Время героев» объявили в ноябре 2024 года. Попасть в проект предоставили возможность в том числе тем, кто подавал заявки в первой волне, но не успел полностью оформить регистрацию. Второй шанс предоставили и кандидатам, которым не хватило квалификации.

4 февраля участника программы «Время героев» Николая Сергиенко назначили на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Днём ранее советником Министра природных ресурсов и экологии РФ стал другой выпускник проекта Андрей Порошин.

В первом потоке программы обучались полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов. Всего 22 участника «Времени героев» получили назначения на должности.