Стокгольм, 4 февраля, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Шведская федерация хоккея поддержала решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в чемпионате мира — 2026. Об этом 4 февраля заявил глава шведской спортивной организации Андерс Ларссон.

Joel Marklund/Zuma/TASS

«Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», — передаёт слова Ларссона сайт Федерации хоккея Швеции.

4 февраля сообщалось, что IIHF сочла возвращение сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям небезопасным для остальных участников. Участие в международных соревнованиях под эгидой IIHF российским и белорусским спортсменам запретили ещё в феврале 2022 года.

31 января Ларссон заявил, что сборная Швеции не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если на международные турниры вернётся российская команда.

В декабре главный тренер хоккейного клуба СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал возможным условием возвращения спортсменов из РФ на международные соревнования приход к власти в США Дональда Трампа.