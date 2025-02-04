Ялта, Крым, 4 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Презентация книги депутата Госдумы Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939–1953 гг.» прошла 4 февраля в Ливадийском дворце в Крыму.

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В мероприятии вместе с Крашенинниковым приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин и сенатор Андрей Клишин.

«Одними из наиболее достоверных исторических свидетельств являются правовые документы былых времен, поскольку право — это продукт социальных процессов и одна из ветвей культуры того или иного общества. Несомненно, без научного анализа нормативных актов Новейшего времени, в том числе военного периода нашей страны, в совокупности с другими источниками невозможно объективно, вне идеологических шаблонов и политических пристрастий, увидеть историческую перспективу и движущие механизмы развития нашей страны», — пишет Крашенинников в своей книге.

Ровно 80 лет назад в Ливадийском дворце проходила конференция руководителей стран антигитлеровской коалиции Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, определившая геополитическое устройство послевоенного мира. Там же было принято решение о проведении международного трибунала над главарями нацисткой Германии и милитаристской Японии.

Вопрос возмездия является одним из центральных в книге. Автор показал, что именно Сталин настаивал на открытом публичном международном процессе. Первоначально ему возражал Черчилль, а Рузвельт сомневался. Но в конце концов, они поддержали Сталина в проведении Нюрнбергского трибунала.

Кроме того, книга описывает правовой механизм обеспечения победы в Великой Отечественной войне. К концу лета 1941 года Сталин сосредоточил в своих руках всю власть: оставаясь секретарём ЦК ВКП (б), он возглавил СНК СССР, Государственный комитет обороны (ГКО), Ставку Верховного Главнокомандования и Народный комиссариат обороны.

«Считается, что именно мобилизационно-плановая природа советского общества, сформировавшаяся со времен военного коммунизма, многократно усиленная милитаризацией государственного управления, основанного на принципе строгой ответственности и жесткого контроля компетентных органов за армией и обществом, вкупе с единством власти и общества, обеспечившим социально-политическую устойчивость СССР, и стали источником победы», — пишет Крашенинников.

Отдельно автор остановился на территориальном делении государств после войны, утверждённой Потсдамской конференцией 1945 года, ставшей прямым продолжением Ялтинской. Было принято решение не только по границам стран Европы и деколонизации ряда стран Африки и Ближнего Востока, но и по Дальнему Востоку. СССР получал обратно территории, завоёванные Японией у Российской империи в 1905 году — остров Сахалин и Курильские острова.