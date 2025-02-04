Кишинёв, 4 февраля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Евросоюз готов помочь Приднестровью в преодолении энергетического кризиса и выделить непризнанной республике ещё 60 млн евро при условии соблюдения ряда условий в области прав человека. Об этом 4 февраля заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Второй пакет помощи для левого берега Днестра оценивается в 60 млн евро и будет предоставлен на определённых условиях, связанных с соблюдением прав человека в Приднестровье», — отметила она.

Кос добавила, что финансовую поддержку Приднестровью будут оказывать через Кишинёв. По мнению президента Молдавии, выделенных средств должно будет хватить до конца отопительного сезона. Условия получения помощи стороны обсудят на переговорах при участии представителей ЕС, властей Молдавии и некоммерческих организаций.

«Дальнейшая помощь Приднестровью будет выделяться по результатам выполнения поставленных условий», — заявила Санду.

В Молдавии и Приднестровье действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. В Приднестровье в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия.

Накануне в Тирасполе проинформировали о восстановлении подачи тепла и электроэнергии. Это стало возможным благодаря закупке газа на грант ЕС в размере €20 млн. Отмечалось, что этого хватит на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом. Как сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский, переговоры о кредитовании и долгосрочных поставках газа ведутся также с Россией и Венгрией.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна выделит Приднестровью в долг 3 млн кубометров газа. По его словам, топливо будет предоставлено по ценам, действовавшим до кризиса, на период с 1 по 10 февраля.

15 января глава Приднестровья заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.