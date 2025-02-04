* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тбилиси, 4 февраля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Бывшему протодиакону храма Архангела Михаила в Тропарёво Андрею Кураеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказали во въезде в Грузию. Об этом 4 февраля сообщил телеканал Formula.

Уточнялось, что в страну он прибыл по приглашению Тбилисского государственного педагогического университета им. Сулхан-Саба Орбелиани.

«Однако по прибытии на границу Кураеву вручили документ, в котором сообщалось, что ему запрещён въезд в Грузию сроком на три года», — отмечается в сообщении.

Причины ограничения пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст 22 декабря 2023 года внёс Кураева в реестр иностранных агентов. Он выступал против спецоперации и участвовал в сборах средств для поддержки украинской армии. В том же месяце бывший протодиакон заявил, что не станет отказываться от гражданства России.

В ноябре 2023 года он уехал в Прагу. Как рассказал бывший священнослужитель, его путешествие осложнялось тем, что с российским паспортом невозможно прилететь в Чехию, в страну можно приехать только по земле. Он пожаловался, что дорога заняла больше дня. В июне следующего года Таганский суд в Москве оштрафовал Кураева на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Андрей Кураев служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, а затем — в храме Архангела Михаила в Тропарёво. В 2009 году его возвели в сан протодиакона. В 2020 Кураев был запрещён в служении патриархом Кириллом за оскорбление памяти покойного настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности». Спустя год Константинопольская православная церковь восстановила его в сане, приняв в экзархат в Литве.