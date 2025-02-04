Москва, 4 февраля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Китай будет отвечать США в рамках торговой войны, но на эскалацию не пойдёт, так как ждёт возвращения Демократической партии в конгресс США через два года, заявил политолог, экономист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин в беседе с ИА Регнум.

Китайский Минфин сообщил о том, что страна ввела 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об этих ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.

Кашин уточнил, что одним из важных факторов, определяющих китайское поведение, является вера в победу Демократической партии США на промежуточных выборах в конгресс через два года. По мнению эксперта, в таком случае у Трампа уже не будет прежних возможностей делать всё, что он хочет по отношению к Китаю.

«КНР будет реагировать на какие-то враждебные шаги США, но по своей инициативе ни на какую эскалацию идти не будет. А где-то, возможно, будут готовы к локальным компромиссам, если сам Трамп будет к ним готов. Задача Китая — дождаться, пока республиканец не будет радикально ослаблен. Но, скорее всего, Трамп это тоже понимает, поэтому попытается нанести максимальный удар в ближайший год», — рассказал политолог.

Собеседник агентства обратил внимание, что Китай поставляет огромное количество товаров в США, по сравнению с обратным экспортом из Америки в КНР, что делает невозможным введение симметричных санкций Поднебесной. Но тут важно учитывать, что введённые американские пошлины, а также ответ Китая может быть болезненным для самих США, так как по некоторым позициям Китай является монополистом, сообщил эксперт.

«Когда вводятся одномоментно достаточно высокие пошлины на весь экспорт в США, надо понимать, что цепочки поставок мгновенно не перестроятся. По многим позициям китайской продукции по-прежнему нет альтернативы. Поэтому такие одномоментно введенные пошлины с экономической точки зрения будут равносильны обложению дополнительным налогом американских потребителей. Они просто будут дороже платить за то, что они покупают из Китая», — объяснил Кашин.

Эксперт уточнил, что для Китая такая торговая война тоже неприятна. По словам специалиста, Пекин характеризуется специализацией отдельных регионов страны на конкретных видах продукции и конкретных рынках. И в случае если отваливается значительный экспортный рынок, то это может спровоцировать локальную проблему, пояснил собеседник агентства.

«Но тут, опять же, важный момент состоит в том, что Китай готовился к этой перспективе. Они прошли довольно большой путь диверсификации внешней торговли. В частности, по итогам прошлого года более 50% китайской внешней торговли приходилось на страны БРИКС. В целом страны развивающегося мира имеют более высокий удельный вес в торговле с Китаем, чем США и Евросоюз. Некоторый удар будет нанесён китайцам, но, скорее всего, они смогут его спокойно пройти и дальше заниматься настройкой своей экономики»,— заявил политолог.

Торговая война между Китаем и США скажется и на России, считает Кашин. Он объяснил это тем, что американские товары, которые Китай обложил пошлинами, могут быть заменены российским экспортом. Специалист уточнил, что если это противостояние продолжится, то предоставит определённые выгоды для России.

«США, помимо этих обозначенных товаров, являются крупным сельскохозяйственным импортером в Китай, а у России большие планы на сельскохозяйственный экспорт. И они являются также значительным импортером лесной продукции. То есть тут как бы определенные выгоды в плане доступа к китайскому рынку могут быть для России», — объяснил собеседник агентства.

Политолог также добавил, что у России пока есть ограничения, связанные с недостаточной транспортно-логистической мощностью, для наращивания поставок в Китай. Но разрушение отношений между Китаем и США серьезно улучшит положение России в торговле с Китаем, подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября 2024 года Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность президента США введёт всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины. На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, из Китая — 10%. После инаугурации, подписывая свои первые указы, Трамп подтвердил, что с 1 февраля пошлины для Мексики и Канады останутся на уровне 25%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы. Оттава рассмотрит все возможные варианты для ответа, подчёркивал глава канадского правительства.

Введение администрацией Белого дома таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили, а также нанести ущерб всей мировой экономике, отмечали ранее американские СМИ.