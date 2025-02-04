Киев, 4 февраля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Несколько сотен жителей села Старого Ровненской области Украины вышли к государственной границе с Белоруссией на акцию протеста против блокпостов, установленных украинскими пограничникам. Об этом 4 февраля сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

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«Местные жители требуют убрать рвы, нарытые вокруг села, и колючую проволоку, которую натянули по периметру населённого пункта», — написал политик в Telegram-канале.

Местные жители указывают на то, что на этом участке границы уже несколько лет не было белорусских военнослужащих. Они обвиняют главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках запугать население, уточнил Дмитрук.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил информацию о протестах, сообщило издание «Страна. ua». По его словам, жители требуют перестать проверять транспорт и документы у мужчин, убрать блокпост и разрешить собирать дикоросы возле с госграницы, несмотря на действующие ограничения. Он рассказал, что протестующие разошлись, но пригрозили, что снова заблокируют дорогу.

Как передавало ИА Регнум, многие мужчины пытаются сбежать с Украины, чтобы их не призвали в армии. В январе пограничники задержали в Закарпатской области мужчину, который пытался сбежать в Румынию, спрятавшись под строительным мусором в телеге.

Ранее украинские пограничники задержали 16 мужчин, которые пытались выехать в Молдавию в рефрижераторе с мясом. Желающие покинуть Украину платят за помощь тысячи долларов.

Демченко в январе 2025 года сообщил, что украинцы стали чаще пытаться сбежать из страны по поддельным документам. Также пограничники постоянно выявляют тех, кто хочет выехать, указывая в документах цель поездки, которая не позволяет мужчинам покинуть страну.