Рим, 4 февраля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Администрация США рассматривает главу киевского режима Владимира Зеленского в качестве «неудобного препятствия» и собирается настоять на проведении президентских выборов на Украине после заключения перемирия. Об этом 4 февраля написал итальянский портал InsideOver.

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

По словам автора публикации, главу киевского режима практически сбросили со счетов после продвижения Вооружённых сил России в Донбассе, где они почти дошли до западной границы Донецкой Народной Республики, и провала вторжения украинских формирований в приграничье Курской области.

«Для него (Зеленского. — Прим. ред.) идти на выборы в ближайшее время означает почти очевидный приговор на фоне поражений на поле боя и общего настроения украинцев, более половины из которых поддерживают скорейшее завершение конфликта, даже при условии территориальных уступок. Для Белого дома Зеленский представляет сплошное неудобство», — говорится в материале.

Отмечается, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог ранее заявлял, что в случае достижения соглашения о прекращении огня глава киевского режима должен назначить выборы президента и депутатов Верховной рады Украины, которые были отложены якобы из-за военного положения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что выборы президента на Украине, когда жители и СМИ страны открыто озвучат свою позицию, станут ужасом для Зеленского. Депутат Рады отметил, что обязательно должен увидеть такое зрелище.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что де-юре полномочия Зеленского на должности президента Украины давно закончились, а потому в стране нужно провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности, не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул Путин.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением и заявил, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.