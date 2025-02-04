Сеул, 4 февраля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания Южной Кореи от Демократической партии «Тобуро» Пак Сон Вон предложил рассмотреть президента США Дональда Трампа в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира. Об этом 3 февраля заявил официальный представитель партии Чо Сын Ре.

ИА Регнум

«Депутат Пак, похоже, решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, опираясь на свой опыт работы над диалогом Северной Кореи и США, когда он во время администраций Трампа и [президента Южной Кореи] Мун Чжэ Ина контактировал с администрацией американского лидера», — процитировало Чо Сын Ре издание The Hankyoreh.

Сам Пак Сон Вон в пресс-релизе отметил, что высоко ценит вклад Трампа в стабильность во всём мире во время его первого президентского срока, а также в укрепление альянса между Республикой Корея и США. Депутат выразил надежду, что американский лидер продолжит свои усилия по установлению мира на Корейском полуострове в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, год назад Трампа в очередной раз номинировали на Нобелевскую премию мира. По словам авторов инициативы, ему следовало присудить награду за помощь в подписании документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Миллиардера Илона Маска в 2025 году также номинировали на Нобелевскую премию мира за защиту права на свободу слова 29 января. Инициатором был депутат Европарламента Бранко Гримс. Сам американский инженер заявил, что ему не нужны никакие награды. В прошлом году его кандидатуру уже предлагал депутат норвежского парламента Мариус Нильсен. Он отметил, что многие технологические компании, основанные бизнесменом, направлены на улучшение общества и обеспечение коммуникаций на международном уровне.