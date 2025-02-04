Москва, 4 февраля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Бренд компании «Роснефти» признали самым дорогим среди российских нефтяных компаний. Стоимость торговой марки «Роснефти» по итогам минувшего года оценили в 1,37 трлн рублей. Компания заняла третью строчку в общем рейтинге брендов России, который составило консалтинговое агентство Brandlab.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» признали самым дорогим брендом среди нефтяных компаний России

В Brandlab пояснили, что высокая оценка «Роснефти» связана в том числе с широкой сетью автозаправок и высоким показателем выручки. «АЗС обеспечивает доступ к массовому потребителю, позволяет выстраивать программы лояльности и получать дополнительный доход, предлагая сопутствующие услуги», — отметили в агентстве.

«Роснефть» располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса охватывает 61 регион России, а бренд АЗС «Роснефть» занимает лидирующие позиции по узнаваемости и качеству топлива.

Для рейтинга «ТОП-100 самых дорогих брендов России» использовались данные социологических опросов и информация из открытых источников. По результатам исследования, совокупная стоимость всех брендов России составила 18 трлн рублей. Почти 80% этого объема пришлось на 6 отраслей: нефть и газ (25%), банки (20%), розничная торговля (16%), онлайн-сервисы (9%) и телеком (6%).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» признали самым дорогим брендом среди нефтяных компаний России

Бренды оценивали в несколько этапов. Специалисты рассматривали ставки роялти, анализировали силу бренда и дисконтирование денежных потоков. Кроме того, агентство составляло прогноз будущих денежных потоков бренда и их приведение к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования.