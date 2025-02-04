Петрозаводск, 4 февраля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Причина смерти руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (УФАС) Артура Пряхина — самоубийство. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Карельское УФАС

«Сегодня, 4 февраля, найдено тело руководителя УФАС по Республике Карелия Артура Пряхина. Смерть наступила на рабочем месте», — уточнил собеседник ТАСС.

О смерти Пряхина стало известно 4 февраля. Его тело было найдено возле административного здания на набережной Варкауса, 1-а, где расположено управление антимонопольной службы.

На должность руководителя карельского УФАС Пряхин заступил в феврале 2014 года. Был женат, воспитывал сына.