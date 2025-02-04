Вашингтон, 4 февраля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), поставил кровати в штаб-квартиру федерального кадрового управления в нескольких кварталах от Белого дома. Об этом 3 февраля заявила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маск установил кровати для себя и своих сотрудников, чтобы все могли работать до поздней ночи, повторяя тактику, которую он применял в компаниях Х (бывш. Twitter) и Tesla. Он также заявил, что его команда работает по 120 часов в неделю, в то время как его «бюрократические противники» в лучшем случае обычно трудятся по 40 часов.

«Он — большой специалист по сокращению расходов», — приводятся слова президента США Дональда Трампа в материале относительно трудоспособности главы DOGE.

Как ранее передавало ИА Регнум, при этом ранее в этот же день, 3 февраля, газета Politico со ссылкой на экспертов по правовым вопросам и безопасности заявила, что работа Маска в администрации Трампа — настоящий кошмар. Отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызвало решения о закрытии Агентства по международному развитию США (USAID) и взятии под контроль центральной платёжной базы данных американского минфина.

В феврале DOGE также выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Кроме того, высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покинул свой пост после конфликта с представителями команды Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.

20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Название министерства стало отсылкой к Dogecoin — криптовалюте, сторонником которой является бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение »угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.