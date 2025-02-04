Абу-Даби, 4 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ. Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счётом 1:0.

Telegram/ФК «Краснодар»

В начале второго тайма защитник «Краснодара» Витор Тормена нарушил правила в центре поля, чем спровоцировал конфликт между игроками. На 56-й минуте он был удалён с поля.

Тем не менее «Краснодар» в меньшинстве открыл счёт. Гол забил нападающий Джон Кордоба на 61-й минуте.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля московский «Спартак» разгромил казахстанскую «Астану» в товарищеском матче во время сборов в Дубае. Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе «красно-белых» голами отметились Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Хесус Медина и Даниил Зорин.