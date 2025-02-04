Москва, 4 февраля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Соседние страны могут предъявить претензии на часть территорий Украины из-за проявления киевским режимом радикального национализма. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием infoBRICS.

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В материале напомнили о кризисе в отношениях между Украиной и Польшей из-за Волынской резни, которую бандеровцы устроили в 1943 году. Киевский режим не разрешает эксгумацию жертв, а также прославляет коллаборационистов, совершивших геноцид.

«Проблемы Украины с соседней Румынией также хорошо известны: как и в случае с соседними Польшей и Венгрией, украинский радикальный национализм и его шовинистическая языковая политика породили этническую и религиозную напряжённость», — говорится в статье, опубликованной 4 февраля.

По мнению авторов материала, Будапешт может попытаться взять под контроль территории, где проживают венгры, потому что украинские власти притесняют национальные меньшинства. Аналогичные претензии есть и у Румынии.

Издание также привело слова экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова. Политик опасается, что Польша и Венгрия предъявят Украине территориальные претензии, когда станет очевидным невозможность её существования как независимого государства.

«Совсем недавно Венецианская комиссия также выразила свою обеспокоенность тем, как Украина относится к своим этническим меньшинствам (включая этнических русских)», — отметили в статье.

Как передавало ИА Регнум, итальянское издание L’AntiDiplomatico в декабре 2024 года назвало неизбежным распад Украины. Журналисты отметили, что Запад ожидал отступления российской армии, но произошло обратное.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, в октябре завил, что Украина стала обречённым государством. Именно по этой причине Запад не обращает внимание на хаос, который происходит в стране, считает политик.