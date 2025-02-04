Москва, 4 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Голанские высоты в Сирии на сегодняшний день можно считать потерянной землёй с точки зрения восстановления справедливости. Об этом 4 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

РИА Новости/Михаил Алаеддин Голанские высоты в Сирии

Военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу продолжаются. Планируется не только высылка палестинцев из сектора Газа, но и установление полного контроля над северо-западным берегом реки Иордан, заявил глава МИД.

Он добавил, что Израиль, судя по всему, не намерен покидать территорию Ливана и Голанские высоты. Такое мнение высказывают многие эксперты и никто эти предположения не опровергает.

«Теперь, с приходом [президента США] Дональда Трампа, который в свою первую каденцию провозгласил их частью Израиля, Голанские высоты тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости и с точки зрения арабо-израильского полноценного, устойчивого урегулирования», — отметил Лавров.

Принадлежащие Сирии Голанские высоты были оккупированы Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. Совбез ООН не признаёт суверенитет Израиля над этими территориями.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2019 года Трамп, находясь на посту президента США, подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Он объяснил своё решение тем, что Израилю нужно защищать свою территорию от Ирана и от находящихся в Сирии террористических группировок. Подписывая документ, Трамп отметил, что признать Голанские высоты израильской территорией следовали несколько десятков лет назад.

В начале декабря сирийская вооружённая оппозиция начала наступление на правительственные войска. 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру гостелевидения, аэропорт сирийской столицы прекратил работу. Президент страны Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Россия предоставила ему политическое убежище.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смену власти в Сирии результатом ударов ЦАХАЛ по Ирану и шиитскому движению «Хезболла».

Израильские военные 8 декабря впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильтяне объяснили это тем, что нельзя допустить захвата сирийской оппозицией военных объектов возле Голанских высот.