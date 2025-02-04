Лавров: Голанские высоты потеряны для восстановления справедливости
Москва, 4 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Голанские высоты в Сирии на сегодняшний день можно считать потерянной землёй с точки зрения восстановления справедливости. Об этом 4 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу продолжаются. Планируется не только высылка палестинцев из сектора Газа, но и установление полного контроля над северо-западным берегом реки Иордан, заявил глава МИД.
Он добавил, что Израиль, судя по всему, не намерен покидать территорию Ливана и Голанские высоты. Такое мнение высказывают многие эксперты и никто эти предположения не опровергает.
«Теперь, с приходом [президента США] Дональда Трампа, который в свою первую каденцию провозгласил их частью Израиля, Голанские высоты тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости и с точки зрения арабо-израильского полноценного, устойчивого урегулирования», — отметил Лавров.
Принадлежащие Сирии Голанские высоты были оккупированы Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. Совбез ООН не признаёт суверенитет Израиля над этими территориями.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2019 года Трамп, находясь на посту президента США, подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Он объяснил своё решение тем, что Израилю нужно защищать свою территорию от Ирана и от находящихся в Сирии террористических группировок. Подписывая документ, Трамп отметил, что признать Голанские высоты израильской территорией следовали несколько десятков лет назад.
В начале декабря сирийская вооружённая оппозиция начала наступление на правительственные войска. 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру гостелевидения, аэропорт сирийской столицы прекратил работу. Президент страны Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Россия предоставила ему политическое убежище.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смену власти в Сирии результатом ударов ЦАХАЛ по Ирану и шиитскому движению «Хезболла».
Израильские военные 8 декабря впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильтяне объяснили это тем, что нельзя допустить захвата сирийской оппозицией военных объектов возле Голанских высот.