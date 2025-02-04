Киев, 4 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Украина готова обсуждать с Соединёнными Штатами Америки возможность проведения выборов в стране до конца года, если этот вопрос поднимет новая администрация президента Дональда Трампа. Об этом 4 февраля заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Между тем срок полномочий главы киевского режима на посту президента Украины Владимира Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы в стране в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Маркарова уточнила, что Вашингтон ещё не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в этом году.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023–2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время [конфликта] мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», — сказала посол в эфире канала «Общественное».

31 января спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Дональд Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.

Позже, 3 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова обозначил позицию России о нелегитимном статусе Зеленского, подчеркнув, что де-юре его полномочия на должности президента Украины давно закончились. Он подчеркнул, что в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.