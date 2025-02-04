Вашингтон, 4 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Киевский режим готов допустить США к редкоземельным металлам на контролируемой им территории, если Вашингтон гарантирует, что затем эти ресурсы не получит Москва. Об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

TASS /Julian Stratenschulte/dpa

«В ответ на заявление Трампа высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник вечером, что Украина готова сотрудничать с США по сделкам с редкоземельными минералами при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы предотвратить попадание этих ресурсов в руки России», — говорится в опубликованном 3 февраля материале.

По словам автора публикации, на территории Украины расположены месторождения более чем 20 важнейших редкоземельных минералов, стоимость которых ряд консалтинговых и инвестиционных компаний оценивает в несколько триллионов долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь стране. По его словам, США намерены добиться от украинской стороны соответствующих гарантий.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 февраля назвал эгоистичным требование Трампа к Киеву передать Вашингтону редкоземельные металлы Украины за американскую помощь. Глава правительства Германии отметил, что эти ресурсы должны стать гарантией того, что Украина сможет финансировать своё восстановление после конфликта.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу президента США о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на Украине предложением о покупке американской помощи. Он добавил, что Вашингтону лучше вообще не оказывать военную помощь Киеву, что будет способствовать завершению украинского конфликта.