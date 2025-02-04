Москва, 4 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 4 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Максим Богодвид Ту-95МС

«Продолжительность полёта составила более четырёх часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как передавало ИА Регнум, 28 января два российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность составила более 11 часов.

17 декабря 2024 года два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.