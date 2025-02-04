Москва, 4 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Сотрудник Следственного комитета России 4 февраля выпал из окна судебно-экспертного центра в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Инцидент произошёл на улице Строителей. Коллеги увидели, что криминалист упал с высоты четвёртого или пятого этажа. Сотрудники судебно-экспертного центра вызвали скорую помощь.

Врачи проводят реанимационные мероприятия на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля из окна рабочего кабинета в Петрозаводске выпал руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин. Мужчина погиб. Причины трагического происшествия устанавливаются.