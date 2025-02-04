Штат Нью-Йорк, США, 4 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ) следит за сообщениями об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по школьному автобусу в Запорожской области. Об этом 4 февраля заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

администрация Запорожской области

«Мы ещё не провели независимую проверку этих сообщений, но мы запрашиваем дополнительную информацию, чтобы установить обстоятельства нападения и количество жертв среди гражданского населения»,— подчеркнула она в беседе с «РИА Новости».

В УВПКЧ уточнили, что после проверки атаку украинского беспилотника по автобусу с детьми включат в отчёты организации. Троссел добавила, что им пока не известно о каких-либо официальных сообщениях России об этом нападении.

Утром 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара пострадали пятеро детей. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Он находится в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

После произошедшего официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула международные организации и правозащитные структуры в том, что они замалчивают атаку ВСУ на школьный автобус в Запорожской области.

4 февраля по факту атаки на школьный автобус возбудили уголовное дело. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что в транспортном средстве находились 20 детей и двое сопровождающих.