Чита, 4 февраля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Забайкальская железная дорога начала служебное расследование в отношении бригады локомотива, который сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе организации.

Zhang Hongxiang/Zuma/TASS

«В ходе расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады. РЖД всегда выступает за бережное отношение к природе и инициирует различные природоохранные мероприятия», — указано в Telegram-канале железной дороги.

В пресс-службе подчеркнули, что локомотивным бригадам уже начали проводить дополнительные инструктажи о проявлении особой бдительности, когда в их поле зрения появляются дикие животные.

Также Забайкальская железная дорога планирует обсудить с Государственным Даурским заповедником и Министерством природных ресурсов Забайкальского края оперативный обмен данными о маршрутах миграции дзеренов на опасных участках, где пути прижимаются к отрогам Нерчинского хребта и хребта Кукульбей. В качестве мер предосторожности РЖД в том числе рассматривает изменение скоростных режимов.

Как сообщало ИА Регнум 4 февраля, поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае. Под колёса локомотива и вагонов попал не один десяток редких особей. На кадрах видно, что бригада не стала сбрасывать скорость, продолжив движение.