Москва, 4 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Актёр советских фильмов и легендарный танцор Пётр Чеботарёв перенёс три инсульта и ушёл из жизни в результате осложнений, связанных с ними. Об этом ИА Регнум рассказала супруга Петра Владимировича.

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Легенда танцевального спорта России Пётр Чеботарёв ушёл из жизни в Москве 21 января в возрасте 71 года. До последних дней он руководил танцевальной студией и оставался наставником для многих танцоров. Последние годы жизни Петра Владимировича омрачали проблемы со здоровьем.

«Он болел, это не внезапная кончина. Летом Пётр Владимирович перенёс третий инсульт. После этого начались серьёзные осложнения. Он умер в больнице, последние две недели он провёл в реанимации и там скончался. У него раньше были операции на сердце, кроме инсульта, много сопутствующих заболеваний, которые, к сожалению, привели к такому исходу», — объяснила супруга танцора Галина Привалова.

Пётр Владимирович Чеботарёв родился 23 сентября 1953 года. Вместе со своей первой супругой Аллой Вальковой они сформировали танцевальную пару в 1975 году. А в 1982-м перешли в профессиональный спорт. Пётр и Алла стали лауреатами III Всесоюзного конкурса исполнителей бальных танцев, лауреатами Всесоюзного фестиваля народного творчества СССР, а затем финалистами и победителями международных конкурсов «Праго-концерт» (Прага), «Танцевальная весна» (Усте-на-Лабе), в Польше, Венгрии, Австрии, Финляндии и других. Чеботарёв и Валькова принимали участие в организации культурной программы Олимпиады-80 и были награждены специальной почётной грамотой Министерства культуры СССР. В 1977 Пётр Владимирович создал танцевальный клуб «726», который позже стал объединением «Ритм», из которого вышли лучшие танцевальные пары СССР и России. Чеботарёв руководил им до конца своей жизни.

Помимо танцевальной карьеры, Пётр Владимирович снимался в кино. Он дебютировал в фильме Тайна виллы «Грета», а затем сыграл в фильме «На исходе ночи» совместного производства СССР и ГДР.