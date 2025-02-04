Берлин, 4 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии 80-летний Герхард Шрёдер был госпитализирован из-за тяжёлого эмоционального выгорания. Данную информацию 4 февраля подтвердил адвокат политика Ханс-Петер Хубер.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер

Обозначенный лечащим врачом экс-канцлера диагноз звучит, как «синдром тяжёлого эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острого недостатка сил».

«Ханс-Петер Хубер подтвердил это агентству DPA. Он попросил общественность от имени семьи уважать частную жизнь Шрёдера», — указано в материале издания Handelsblatt.

Лечащий врач отметил у немецкого политика трудности с концентрацией внимания и памятью, а также нарушения сна. По его прогнозам, в ближайшее время Шрёдер вряд ли сможет справиться с психологическим стрессом. Причиной подобного состояния медик считает расследование, связанное с «Северными потоками».

Шрёдер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. С 2017 по 2022 год выступал председателем Совета директоров компании «Роснефть».

Бывший канцлер неоднократно поддерживал скорейшее проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, указывая на то, что украинской стороне придётся идти на уступки РФ. Он также напомнил, что выйти победителем из конфликта с Россией военным путём невозможно, и призвал тех, кто верит в это, обратиться к истории.

Летом 2022 года он активно призывал запустить уже достроенный к тому моменту «Северный поток — 2». Он был уверен, что на тот момент газопровод мог самым простым путём решить острую проблему нехватки природного топлива в Европе.