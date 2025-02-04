Хельсинки, 4 февраля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. В Финляндии спикером парламента стал депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который в 2023 году призывал убивать российских военных. Об этом 4 февраля стало известно из результатов голосования.

Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander Юсси Халла-ахо

«Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год», — написали на сайте законодательного органа.

По итогам голосования он набрал 105 голосов, что позволило ему избраться на эту должность в третий раз.

Халла-ахо также участвовал в президентских выборах. В первом туре занял третье место, уступив экс-премьеру Александру Стуббу и бывшему главе МИД Пекке Хаависто. Во время своей предвыборной кампании он выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом».

В январе 2023 года Халла-ахо за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись: «За свободу Финляндии» и в соцсетях заявил, что «всё, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».

8 февраля 2024 года российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов подчеркнул, что Россия выстроит свою политику в отношении Финляндии с учётом нарастания антироссийских настроений в этой стране. Дипломат отметил, что внешнеполитическая линия руководства государства выстроена на противостоянии России и сопровождается антироссийской риторикой. Он уточнил, что в информационном пространстве наблюдается всё больше русофобии.

Ранее, 3 февраля, МИД Финляндии опубликовал инструкцию, где сказано, что граждане страны могут вступить в ВСУ и воевать на стороне Украины. Это действие не будет считаться преступлением, но при этом страна не сможет помочь гражданам, воюющим в зоне спецоперации. Так, если наёмник получит ранение, то лечение он будет проходит на Украине, потому что медицинской эвакуации в Финляндию, даже за счёт самого иностранного военного, не будет.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация инструкции для финнов демонстрирует только ненависть к своим гражданам. Она подчеркнула, что составители документа решили пренебречь судьбой жителей страны.