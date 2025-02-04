Минск, 4 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. В Белоруссии стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Информация об этом содержится в обновлённом перечне, опубликованном 4 февраля в Telegram-канале Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

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Основанием для включения Комиссаренко в список стало вступление в законную силу приговора суда о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко. Причиной послужили номера артиста, в которых правоохранители увидели оскорбления и клевету в адрес президента страны Александра Лукашенко. Комик бежал из Белоруссии после того, как поддержал проходившие там в 2020 году беспорядки.

30 декабря Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в разжигании розни и оскорблениях в адрес Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии.

24 января МВД Белоруссии внесло Комиссаренко в список экстремистов.