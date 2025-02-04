Салехард, 4 февраля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Общая добыча компании «РН-Пурнефтегаз» с начала эксплуатации месторождений в 1986 году достигла 280 миллионов тонн нефти. Предприятие является одним из основных центров нефтегазодобычи «Роснефти» на Ямале.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Пурнефтегаз» добыл 280 миллионов тонн нефти

Площадь лицензионных участков компании, расположенных в Пуровском районе, составляет более 14 тыс. кв. км. Эксплуатационный фонд превышает 2,7 тыс. скважин, а протяжённость трубопроводов — около 4 тыс. км. В 2024 году предприятие запустило в промышленную эксплуатацию Южно-Таркосалинское месторождение, а также приступило к разработке новых залежей Верхнепурпейского и Комсомольского месторождений.

Сложная геологическая структура ряда разрабатываемых месторождений требует подбора и внедрения инновационных технологий бурения и добычи нефти. На предприятии используется российская система автоматизированного управления бурением. Эта разработка позволила сократить время бурения скважин в среднем на 11,7 час/скв. Система работает по принципу автопилота: опираясь на исходные параметры, автоматика без участия оператора вносит корректировки в управление технологическим процессом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Пурнефтегаз» добыл 280 миллионов тонн нефти

«РН-Пурнефтегаз» является градообразующим предприятием города Губкинский. При поддержке «Роснефти» здесь построено большинство социально значимых объектов, реализуется программа по развитию образования для детей коренных народов Севера, ведётся системная работа по лесовосстановлению и сохранению водных биологических ресурсов региона.