Калининград, 4 февраля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Жители Калининграда и других городов области организовали стихийные мемориалы в память о семилетнем мальчике, убитом отчимом. Об этом 4 февраля сообщило местное издание «Клопс».

В Черняховске, где проживал ребёнок, горожане приходят выразить скорбь к подножию памятника Барклаю де Толли. Они несут цветы, плюшевые игрушки и фотографии.

В Калининграде мемориал появился возле Триумфальной колонны на площади Победы. Там первые цветы возложили около 10:00. К акции памяти также присоединились в Советске, Немане, Балтийске, Гурьевске, Гусеве, Озёрске, Светлом и Светлогорске.

Как передавало ИА Регнум, отчима погибшего мальчика задержали 4 февраля. Следователи установили, что мужчина вечером 1 февраля избил пасынка и лёг спать. Утром он обнаружил, что ребёнок умер.

Отчим убедил жену не сообщать о смерти мальчика, а вместо этого заявить в полицию его пропаже. Мужчина увёз убитого в болотистую местность и активно участвовать в поисках. Тело было найдено, отчима задержали, ему предъявили подозрение в убийстве. Мать погибшего ребёнка будут судить за укрывательство преступления.