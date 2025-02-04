Краснодар, 4 февраля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Волонтёры, помогающие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье, получат дополнительную поддержку. Соответствующее решение принято правительственной комиссией для ликвидации последствий ЧС во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, рассказали в пресс-службе Росмолодёжи.

ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

Теперь все желающие помочь в ликвидации последствий разлива мазута должны проходить регистрацию на платформе Добро.рф. Для всех россиян, кто присоединяется к работе объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ, созданы необходимые условия: проживание, питание, средства индивидуальной защиты, инвентарь, а также трансфер от мест волонтёрской работы. Кроме того, для волонтёров разработали памятку, в которой собрана вся ключевая информация с основными направлениями работы, правилами техники безопасности, алгоритмом действий при недомогании и доступными сервисами.

В Росмолодёжи отметили, что регистрация на платформе Добро.рф защитит волонтёров в экстренных ситуациях и позволит получить компенсационные выплаты в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в случае, если получение медицинских услуг необходимо при осуществлении ими добровольческой деятельности.

«Неравнодушные россияне продолжают присоединяться к ликвидации последствий нефтяных загрязнений на Черноморском побережье. Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и Запорожской области объединил множество организаций и движений, в том числе Всероссийский студенческий корпус спасателей, Движение «Экосистема», Движение первых и другие. К работе уже присоединились более 45 тысяч волонтёров из 25 регионов России. Благодаря участию добровольцев собрано уже порядка 178,5 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта», — добавили в пресс-службе, поблагодарив всех за неравнодушие и помощь.

Так, одним из добровольцев стал участник молодёжной команды «Народного фронта» Масрур Атамурадов из Таджикистана. Если в декабре в Анапе насчитывалось порядка 200 участников организации не только из Краснодарского края, но и из Астраханской и Ростовской областей, республик Дагестана и Северной Осетии, в январе к ним присоединился волонтёр из Таджикистана, проходящий обучение в Воронежском институте высоких технологий.

«Планета у нас одна, другой не будет. И спасать её нам — людям. Самым трудным в работе было загружать мазут с песком в мешки и их переносить. Болели спина, ноги, но мы продолжали работать. Больше всего в поездке мне понравились люди — такие же неравнодушные, которые хотят помочь», — рассказал Масрур.

20-летний молодой человек родился и вырос в Душанбе. В 2021 году вместе с отцом переехал в Россию — в Воронеж, где узнал о молодёжной команде «Народного фронта» и решил вступить. Он рассказал, что именно любовь к России и её гражданам движет им в гуманитарных миссиях, патриотических мероприятиях и помощи бойцам спецоперации. Студент и дальше планирует заниматься общественной деятельностью, а затем однажды — поступить на актёрское мастерство.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате ЧП произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и добровольцы принимают участие в работе по ликвидации последствий ЧС.

25 января завершилась откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано более 1,4 тыс. т мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.

К 1 февраля в акватории Чёрного моря собрали свыше 178 тыс. тонн нефтепродуктов. Отмечается, что ежедневно специалисты обследуют более 970 км берега. Также на территории всего обследовано более 6,4 тыс. квадратных километров, а сорбентом обработано около 51 тыс. квадратных метров.