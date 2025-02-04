Чита, 4 февраля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

кадр из видео

«Забайкальская железная дорога проводит служебное расследование в связи со случаем наезда поезда на стадо антилоп-дзеренов. В ходе расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время организован дополнительный инструктаж локомотивных бригад о необходимости проявлять особую бдительность на случай появления диких животных вблизи железнодорожных путей.

nature. kremlin.ru антилопы-дзерены

Также сообщается, что Забайкальская железная дорога обратится с инициативой к Даурскому заповеднику и региональному министерству природных ресурсов об оперативном обмене информацией о маршрутах миграции дзеренов на плохо просматриваемых участках.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года на железнодорожном мосту через реку Амбу в Приморском крае у границы особо охраняемой природной территории обнаружили мёртвого амурского тигра, попавшего под колёса поезда. Погибший хищник мог быть одной из 56 особей своего вида, которых зафиксировали на территории нацпарка за последний год. При этом специалисты установили, что под поезд в ночное время попала молодая самка амурского тигра, возраст которой, предположительно, составлял до двух лет.