Москва, 4 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Увеличение объёма покупок экзотического алкоголя в России связанно с новизной напитков и растущим из-за этого любопытством, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с ИА Регнум.

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Со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» издание «Коммерсант» написало, что в России вырос интерес к экзотическому алкоголю. Объемы его покупок увеличились на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном. Спрос на корейское соджу поднялся на 350% в натуральном выражении или на 184% в денежном, уточняется в материале.

«Всё дело в том, что это новые напитки для нашего рынка. По крайней мере, соджу. Он недавно появился, и его стали здесь производить. Поэтому цена более приемлемая стала. Соджу можно купить в небольших бутылочках от 150 рублей», — рассказал эксперт.

Специалист уточнил, что появление новых экзотических продуктов всегда вызывает любопытство потребителей. Шапкин особенно отметил такие крупные города, как Москва. По его словам, в таких мегаполисах люди очень падки на всё новое и с удовольствием это покупают.

«То есть вы можете назвать любой напиток каким-то непонятным новым названием, и у вас сразу же появятся желающие это приобрести. Это вот как бы такая закономерность. То есть это даже не значит, что они стали пользоваться популярностью как напитки. Это эффект как бы новизны, и эффект любопытства здесь работает. То есть, вряд ли, скажем, соджу здесь приобретет такую популярность, как в Южной Корее, в Корее вообще», — уточнил эксперт.

Собеседник агентства рассказал о том, что похожая ситуация была с абсентом. Шапкин напомнил, что в одно время в России был самый настоящий бум вокруг этого нового экзотического алкогольного напитка. По словам эксперта, любопытство было бешенное, напиток вошёл в обязательный ассортимент всех баров, но оказался обыкновенной крепкой гадостью.

«Классический алкоголь не страдает от таких резких скачков объёма покупок экзотического. Я думаю, что они будут только параллельно расти. Однако такая экзотика, конечно, несравнима по объему с классическими спиртными напитками. И если растёт статистика, это говорит только об одном, что нелегальный сектор потребления перетекает в легальный и это отражает динамики сразу», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что увеличение объёма покупок экзотического алкоголя никак не сказалось на общем объёме потребления спиртных напитков в целом. Шапкин уточнил, что положение дел на алкогольном рынке остаётся стабильным.

«Не растёт статистика количества людей, впервые поставленных с диагнозом алкогольная зависимость на контроль, не растёт количество алкогольных психозов и прочие вещи, которыми должно сопровождаться увеличение потребления алкоголя населения. А если мы этого по статистике не видим, то значит общее потребление алкоголя не растет», — в заключении рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России приостановился тренд на меньшее потребление алкоголя. Отмечается, что в последние годы потребление спиртосодержащей продукции снижалось — в 2019 году это было 9 литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49, затем тенденция остановилась.

29 ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только достигшие 18 лет. Авторы законопроекта предложили также запретить выставлять алкоголь рядом с продуктами и другими товарами.