Киев, 4 февраля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили перевести в пехоту почти 50 тыс. военнослужащих всех родов войск. Об этом 4 февраля написала «Украинская правда».

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Источник из Генштаба ВСУ рассказал изданию, что приказ о переводе военнослужащих 11 января подписал главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский. Основная задача этого решения — пополнение боевых бригад и запуск процесса ротации.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать», — подчеркнул источник.

Он также добавил, что в Генштабе ВСУ уже готов и утверждён план ротации. В материале уточняется, что большой ротации в рядах ВСУ не было с начала спецоперации в феврале 2022 года.

Ранее, 19 января, Сырский заявил, что пока темпы мобилизации не покрывают потребности украинских формирований в личном составе. Он добавил, что часть высококвалифицированного персонала украинской армии продолжат переводить в пехоту из-за нехватки живой силы на фронте.

В Минобороны России позже рассказали, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери личного состава ВСУ за последние шесть месяцев составляют около 50 тыс. бойцов. При этом в ноябре 2024 года был зафиксирован максимальный показатель, когда украинская армия за месяц потеряла свыше 60 тыс. военных.

24 января замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского полковник Павел Палис заявлял, что реформа системы рекрутинга с целью привлечь в ряды ВСУ мужчин от 18 до 25 лет находится на завершающей стадии разработки. Он высказал мнение, что сложности с мобилизацией на Украине обусловлены неэффективностью существующего механизма призыва, унаследованного от советских времён.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.