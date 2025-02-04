Ташкент, 4 февраля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. На территории Узбекистана разоблачили крупную сеть мошенников, обманывавших россиян. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-центре Службы госбезопасности Узбекистана.

СГБ Узбекистана

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, родившегося в 1986 году в городе Фергана, который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Мошенники занимались преступной деятельностью в кол-центре в Ташкенте. Ещё два таких центра действовали на территории Ферганы. В группу входили 32 человека. Их задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве.

По версии следствия, «операторы» кол-центров обзванивали россиян, покупавших в интернете биологически активные добавки. Представляясь сотрудниками следственных органов, они обещали выплаты за возмещение якобы причинённого продавцами БАД морального вреда. При этом часть аферистов действовала от имени представителей Минфина России. Для получения компенсации они предлагали жервам мошенничества перечислить на счета «необходимый» взнос.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности в декабре пресекла деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили, скрывающегося в Великобритании. От деятельности аферистов пострадали около 100 тыс. человек.

В этом же месяце сотрудники ФСБ задержали мошенников из трёх кол-центров в Москве, обманувших десятки тысяч граждан из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и ряда других стран. В кол-центрах были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Похищенные средства направлялись в том числе на финансирование украинской армии. По решению суда арестованы девять подозреваемых в мошенничестве, совершённом в отношении граждан Сербии.